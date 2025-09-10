プロボクシングのWBCフェザー級王者のスティーブン・フルトン（米国）が8日に公開された、YouTubeチャンネル「Fight Hub TV」に出演。14日に名古屋市・IGアリーナで防衛戦を控えたスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）にエールを送り、自身とのリマッチを熱望した。フルトンは井上と2023年7月に東京・有明アリーナで対戦。8回TKO負けを喫してWBC・WBO王座から陥落した後