○岩塚製菓 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.155％にあたる1万6000株(金額で4896万円)を上限に、9月11日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○チヨダ [東証Ｐ] 発行済み株式数の3.6％にあたる125万0600株の自社株を消却する。消却予定日は10月31日。 ［2025年9月10日］ 株探ニュース