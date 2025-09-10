9月8日、俳優の前山剛久が自身のInstagramを更新。《一休み》とアイスコーヒーを飲む様子を投稿したが、Xには非難の声が集まっている。《前山剛久鋼すぎな…ホンマにもぅ出てこないで!》《人前に出るよう仕事したアカンし、ネットでも何か発信したりするなよ》《前山剛久さんは申し訳ないけど二度と見たくないから表舞台から去ってくれんかなぁ……》《この人は少なくともウチらの世代が存命の間は表に立たないだろうな》前回