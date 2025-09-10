◇セ・リーグ巨人―広島（2025年9月10日東京D）巨人の岸田行倫捕手（28）が10日の広島戦（東京D）で4回に同点の7号2ランを放った。5番に入って先発マスクをかぶり、高校日本代表でもコンビを組んだ同学年の先発左腕・森田とのバッテリー。その森田が初回に2点先取され、4回には菊池に4号ソロを被弾して1―3で迎えた4回だった。2死一塁で入った第2打席。相手先発右腕・大瀬良がカウント2―2から投じた7球目、真ん中付近