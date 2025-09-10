将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局が9月9・10日に東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で指され、藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に151手で勝利。シリーズ成績4勝2敗で防衛6連覇を達成した。保持する七冠の堅守に加えてタイトル通算獲得数を31期とし、渡辺明九段（41）に並ぶ歴代4位に浮上した。【映像】解説棋士が「歴史的妙手」と称賛した藤井王位の一手藤井