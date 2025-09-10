ボートレース児島のG3オールレディース「第37回瀬戸の女王決定戦」は3日目を終了した。3日目、見事なピンピン（連勝）を決めて気を吐いたのが海野ゆかり（51＝広島）。前半3Rは2コースから一気の捲り切り。後半9Rはインから危なげなく押し切った。「児島のイメージは良くなかったが連勝できた。2節前に優勝してから流れが変わったのかな」。23年6月、男女混合の一般戦を優勝してから、目下2節連続で優出中。児島との相性は良