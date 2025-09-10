農林水産省は、コメの収穫量を正確に把握するため、「作況指数」に代わる新たな指標を示しました。【映像】コメの豊かさ、新指標でどう変化コメの作柄を示す現在の「作況指数」は、過去30年の傾向をもとに算出されてきました。しかし、猛暑などの気候変動の影響が反映されず、コメの価格高騰につながったとの批判が出たことなどから、小泉農水大臣が6月に廃止する方針を示していました。農水省が総務省の委員会で示した新