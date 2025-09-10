防衛省は10日、鹿児島空港に緊急着陸し、1カ月とどまっていたイギリス空軍のF35Bステルス戦闘機1機が、同日午後5時ごろ離陸したと明らかにした。防衛省によると、飛行中に警告灯が点灯し、安全確保のため着陸。空港格納庫で部品交換などの整備を続けていた。日本近海を航行している母船の英空母プリンス・オブ・ウェールズに向かった。F35Bは8月10日、鹿児島空港に緊急着陸。滑走路が約20分閉鎖され、民間機6機の発着に影響が