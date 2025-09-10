忘れ物案内サービスのイメージ（JR東海提供）JR東海は10日、LINE（ライン）と人工知能（AI）を活用した忘れ物案内サービスを10月1日に導入すると発表した。物をなくした利用者は電話することなく、LINEで問い合わせから受け取り方法の確認まで完結できるようになる。忘れ物は各駅で数日から2週間程度保管した後に警察に渡しているが、「JR東海お忘れ物センター」を開設し、1カ所で預かる体制を整える。保管期間は3カ月に延長。