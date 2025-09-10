「空洞ポテンシャルマップ」をもとに路面下の空洞調査を行う探査車＝８月２５日、藤沢市役所前道路陥没事故の原因である路面下の空洞リスクを把握しようと、藤沢市では産官学連携で開発した「空洞ポテンシャルマップ」の活用が進められている。地質や下水道管路の方式、地下水位などから空洞が発生しやすい場所を可視化する取り組みは全国的にも珍しく、埼玉県八潮市などで道路陥没事故が相次ぐ中での新たな対策として注目されて