◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(10日、東京ドーム)丸佳浩選手が史上17人目の通算1500三振を記録しました。丸選手はこの日、3回に第2打席が回るとカウント2-2から広島・大瀬良大地投手が投じた7球目をファウルチップで三振となりました。これによりプロ18年目を迎えた丸選手は、1949試合目で強打者の証しでもある1500三振に到達しました。なお最多は2149三振の西武・中村剛也選手、直近ではチームメートの坂本勇人選手が7月13日にN