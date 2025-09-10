カンボジアの特殊詐欺拠点から「かけ子」をした疑いで一斉に逮捕されていた29人の日本人全員が再逮捕されました。19歳から52歳までの男女29人は今年5月、警察官などになりすましてウソの電話をかけ、京都府に住む男性(63)から現金をだまし取ろうとした疑いで10日、再逮捕されました。29人はカンボジアの拠点で数人ずつのグループに分かれ詐欺の「成果」を競わされていて、警察によりますと、だましとった金の数％がそ