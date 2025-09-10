今年でデビュー43年の鳥羽一郎が、シングル146作品、アルバム35作品、計1,070曲におよぶ全カタログの配信解禁と10月5日にリリースする新曲「昭和のおとこ」の先行配信を記念したイベントを高級寿司店の東京・有楽町かきだで開催。デビュー曲「兄弟船」と「昭和のおとこ」の生歌唱が行われたほか、鳥羽自身が包丁を握ってマグロの解体ショーを行い、にぎり寿司が報道陣に振る舞われた。◆イベント写真配信解禁について「我々はレコ