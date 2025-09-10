競走成績１１３戦０勝で「負け組の星」と呼ばれたハルウララが９日に死んでから一夜明けた１０日、余生を過ごしていた預託牧場のマーサファーム（千葉県御宿）が公式Ｘで献花の受け付けを開始した。「ご予約の上お越し下さい。近隣のご迷惑にならないよう時間厳守でお越し下さい」と投稿。同サイトでも予約を受け付けている。ハルウララは高知競馬で１９９８年にデビュー。２００４年８月のレースを最後に未勝利のまま引退した