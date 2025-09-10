◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権プロアマ戦（１０日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）ツアー２勝の安田祐香（ＮＥＣ）は１０日、プロアマ戦で最終調整し、プロ野球・阪神の２年ぶり７度目リーグ優勝を刺激にメジャー初Ｖを誓った。神戸市出身で虎党の安田は、試合に出場していなかった７日にネット配信で優勝を見届けた。「すごいうれしい。優勝するとは思っていたけど、