◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が１６号逆転３ランを放った。１点を追う４回無死一、二塁、伊藤将のカットボールを振り抜いた。打球は浜風に乗り、左翼ポール際への逆転弾となった。表情を変えずダイヤモンドを一周した背番号２５は「自分のできる事を精いっぱいやった結果です。チームにとって勢いに乗るきっかけになれば嬉しいです！」と振り返った。