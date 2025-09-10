９日のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に有名アーティストの息子が生出演し、ネットやスタジオは驚きに包まれた。番組に登場したのは、歌手・徳永英明の息子で歌手や俳優として活動するレイニ。同局系ドラマ「愛の、がっこう。」（木曜・午後１０時）の主題歌である「Ｓｐｉｒａｌｆｅａｔ．Ｙｕｒａ」を情感たっぷりに生歌唱すると、ＭＣの設楽統らは「ビューティフル！」「めちゃくちゃうま