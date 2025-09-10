メールやチャットでのやり取りが当たり前になった今だからこそ、手書きの手紙には特別な価値があります。人とのコミュニケーションだけでなく、手帳や日記に日々の出来事を記録するときも、文字にそのときの感情が表れて、自分だけの大切な記録になります。そんな「手書きの時間」を習慣にするなら、気分を高めてくれる筆記具を選ぶのが一番。なかでも文字に表情をつけやすく、上質な雰囲気をまとえる万年筆は、大人にふさわしい道