ナガノさんの人気作品「ちいかわ」に登場する「話題のラーメン屋さん」をイメージした「ちいかわラーメン 豚」が、新メニュー「ラーメン豚 豚骨」を10月3日から発売します。また、2025年5月に営業終了していた東京・渋谷PARCO店が9月19日に再オープンします。同商品は、麺200グラムにめんたいこ、高菜、キクラゲをトッピングしたラーメン。ちいかわたちが憧れている「ラッコ」をモチーフにしたオリジナルどんぶりで提供。大型P