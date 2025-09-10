立憲民主党の新たな党役員人事をめぐり、10日、野田佳彦代表は安住淳衆院予算委員長を党運営の要である幹事長に起用する意向を固めたことがわかった。関係者が明らかにした。立憲民主党は11日に党役員人事を決める両院議員総会を開く予定で、野田代表は執行部を大幅に入れ替える意向を示している。関係者によると、野田氏は、与野党にパイプを持つ安住氏を幹事長に起用する意向を固めたという。