右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りしている佐々木朗希投手が日本時間10日、ドジャース傘下3Aオクラホマシティーの一員として、ジャイアンツ傘下サクラメント戦に先発しました。佐々木投手にとってはこの試合がケガ後、5度目のリハビリ登板となり、4回2/3を投げ、被安打3、奪三振8、与四死球5、3失点。後半での制球に課題が残りましたが、負傷後初めて100マイル（約160.9キロ）以上の球をを6球記録。最速は100.6マイ