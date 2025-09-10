ゆきぽよこと木村有希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『質問コーナー 美容のお悩み相談 【ゆきぽよチャンネル】』を投稿。様々な質問に答える中で、愛用品を紹介してくれた場面も！【関連記事】ゆきぽよ「これ以外使えない」220円で買えるベタ褒めメイクアイテム■キープミスト動画内で登場したのはこちら！M･A･C/フィックス+ ステイ オーバー 税込4,400円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るM･A･C Cosmetics Japan