noom&co.（ノームアンドコー）が、森林浴の香りと、いつでも、どこでも休息タイムの「森林浴睡眠シリーズ」から心と身体が温まる。お肌がしっとりやわらぐ、「濃縮バスオイル＊1」を 2025年9月14日より自社のECサイトにて販売開始する。＊1 水を含まないで開発したバスオイル■濃縮バスオイル「水」を採用せず、保湿成分、お肌に必要な成分に特化した「濃縮バスオイル＊1」。ヒノキの香りで森林の中にいるような清々しさが広が