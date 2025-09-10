「黒糖烏龍ミルクティーキャンデー」ノーベル製菓は、9月22日から、「黒糖烏龍ミルクティーキャンデー」を発売する。「黒糖烏龍ミルクティーキャンデー」は、烏龍茶の香ばしい香りに、相性の良い黒糖のコクと優しい甘みをプラスし、まろやかで奥深い味わいのキャンデーに仕上げた。通常のミルクティーとは異なった、「黒糖烏龍ミルクティー」ならではの風味が楽しめる点が特徴とのこと。また、実際の店舗で撮影されたようなリアル