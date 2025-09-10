［国際親善試合］日本 ０−２ アメリカ／９月９日／ロウアードットコム・フィールド日本代表は、国際親善試合でアメリカ代表と対戦。30分に先制されると、64分に追加点を奪われ、０−２で敗れた。両チームの対照的な状況が、そのまま結果に出た試合だったと言えるだろう。日本は３日前のメキシコ戦（０−０）からスタメンを全員入れ替えるターンオーバーで臨み、コンビネーションもままならない状態だった。一方のアメリカは