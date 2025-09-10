彼がいるといないでは、ここまで違うのか。改めて存在の大きさが浮き彫りになった。日本代表は現地９月９日、北中米ワールドカップの開催国であるアメリカと敵地コロンバスで親善試合を戦い、０−２で敗れた。６日のメキシコ戦（０−０）で現状のベストメンバーを送り出した日本は、先発11人を総入れ替え。その影響は大きく、攻守ともにペースが上がらずに、よもやの完敗を喫した。不在の大きさを感じさせたのは、メキシコ