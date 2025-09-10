角田はイタリアGPで思わぬアクシデントに苦しんだ(C)Getty Images今季、苦戦が続く角田裕毅（レッドブル）は第16戦イタリアGPも13位に終り、ポイント獲得とはならなかった。秋を迎え、来季のドライバーラインナップも大きな話題となっていく中で、低迷から浮上の兆しが見えない角田の去就は現在も不透明なままだ。レッドブル残留はもちろん、他チームへの移籍の可能性も消えかねない状況にある。【動画】ローソンは無謀だった？