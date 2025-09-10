人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）家族との会話に注目。すぐに役立つ情報が得られるかも。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）人間関係のゴタゴタに巻き込まれそう……。中立を守ると◎。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）対人関係がもつ