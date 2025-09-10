これからの気象情報です。 10日(水)夜～11日(木)にかけて【警報級の大雨】のところがありそうです。 ◆9月11日(木)の天気 ・上越地方 朝までが雨のピークで、所々で激しい雨が降るでしょう。 その後も、昼ごろにかけて雨の降りやすい状態が続きそうです。 ・中越地方 朝のうちは、局地的に激しい雷雨になるでしょう。視界が悪くなるような大雨のところがありますので、車の運転には十分ご注意ください。