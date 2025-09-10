2024年6月、徳之島町の職員が町の公金から120万円を着服し、停職6か月の懲戒処分を受けていたことが分かりました。2024年6月に停職6か月の懲戒処分を受けていたのは、徳之島町の職員です。徳之島町によりますと、職員は2024年5月下旬、団体に配布する補助金として準備されていた現金120万円を私物の金庫に入れて自宅に持ち帰ったということです。その後、ほかの職員が現金がなくなっていることに気づき、聞き取り調査が行