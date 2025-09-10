エア・ウォーターは、大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンにて、ミライと技術を詰め込んだ3つのミライのライフスタイルを体験する展示コンテンツ『ネオライフスタイルLDK』を出展しており、開幕から140日目となる8月30日に15万人を突破した。ネオライフスタイルLDK『ネオライフスタイルLDK』では、3つの体験を楽しむことができる。『リビングゾーン -ミライの運動・くつろぎ-』では、エア・ウォーターグループのリモハブ社が