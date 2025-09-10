◇セ・リーグDeNA―阪神（2025年9月10日甲子園）DeNA・筒香嘉智内野手（33）が、逆転3ランを放った。0―1の4回無死一、二塁の場面。阪神・伊藤将のカットボールを左翼最前列に打ち込んだ。9月5日のヤクルト戦で15号を放って以来、4試合ぶりに放った安打が値千金の逆転3ラン。阪神・才木と12勝で並ぶ東が先発。同僚左腕のリーグトップ14勝に好アシストとなった。