【MLB】ドジャース 7-2 ロッキーズ（9月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）【映像】大谷の170キロ爆速タイムリーに相手守備も“ガッカリ”ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でロッキーズ戦に先発出場すると、5回にタイムリーヒット。ライト前に弾丸のように抜けていく"爆速打球"に相手野手も悔しさをにじませた。ドジャースが4点をリードして迎えた5回裏、1死二塁の場面で大