東京地裁＝東京・霞が関自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反罪に問われた元参院議員大野泰正被告（66）＝旧安倍派＝は10日、東京地裁の初公判で「政治資金収支報告書の虚偽記載は一切ない」と無罪を主張した。一連の事件で、国会議員として立件された被告の正式裁判は初めて。政策秘書だった岩田佳子被告（62）も起訴内容を否認した。検察側は冒頭陳述で、旧安倍派の事務局からパーティー券の