昨日9日、RKKのスクープ投稿に届いた映像です。 【写真を見る】明け方の空に煙と光？ナゾの飛翔体 その正体は…専門家に聞いてみると〈スクープ投稿から〉 夜明け前の空に、煙とともに光を放つ物体が映っています。この正体は何なのか、目撃者と専門家を取材しました。 この様子を撮影したのは、熊本市中央区に住む猪口哲朗さん（62）です。 猪口さんは昨日の朝早く、西区島崎で日課のランニング中、南東方向の