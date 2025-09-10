今日10日、熊本県内で線状降水帯が発生しました。早朝から激しい雷雨に見舞われ、通勤や通学にも影響がでました。 【写真を見る】「また熊本で…」線状降水帯の発生で通勤や通学に影響空が明るくなるほど複数の稲光も 午前6時過ぎ、線状降水帯の発生が発表された天草市です。猛烈な雨が打ち付けています。 さらに…雷も。上天草市松島では、午前7時までの1時間に77.5ミリと、9月の観測史上最大の雨量を記録しました。 雨と雷