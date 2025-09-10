市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす11日にかけて大気の状態が非常に不安定でしょう。所により雷を伴って激しく降る見込みです。きょう10日正午の天気図です。 小野：前線が本州付近に停滞しています。前線に向かって、非常に暖かく湿った空気が流れ込みました。あす11日朝9時の予想天気図です。 小野：前線の位置