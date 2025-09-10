今年6月から体調不良等で休養していた7人組女性アイドルグループ、FRUITS ZIPPERの月足天音（25）が復帰することが10日、グループ公式サイトなどで発表された。発表文で「いつもFRUITS ZIPPERを応援いただき、誠にありがとうございます。休養しておりました月足天音は、9月13日出演の『TOMAKOMAI MIRAI FEST2025』より活動を再開いたします。休養期間中、ファンの皆さまならびに関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしま