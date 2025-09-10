2024年からクリエイティブ･プロジェクト「ART-PUT」を始動し活躍の場を広げている京本大我がRayソロ初登場！そこで今回は、主演舞台『Once』や、9月10日発売の16枚目シングル「Stargaze」のコトなど、京本さんにとっての“美”について深掘りしました。麗しい表情をとらえたビジュアルにもご注目です♡Talk About Beautyきょもにとって“美しさ”とは？きょもにとっての“美しさ”とはなんなのか。繊細な言葉と感性を頼りに、