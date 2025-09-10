新「“16人乗り”ハイエース」！トヨタのブラジル法人は2025年9月1日、商用車「ハイエース」の5列シート16人乗り仕様を現地で発売しました。ハイエースは1967年の誕生以来、日本をはじめアジア、中近東、オセアニア、アフリカ、中南米など世界約150か国で販売されている商用車です。大きな5列ハイエース！【画像】超カッコいい！ トヨタ新「“16人乗り”ハイエース」を画像で見る（44枚）積載性を重視した合理的なパッケージ