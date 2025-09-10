福岡県久留米市で、ニセ電話詐欺の被害を未然に防いだとして10日、銀行員の女性2人に警察から感謝状が贈られました。久留米警察署から感謝状が贈られたのは、ゆうちょ銀行久留米店の行員、柴田亜弥さんと松本眞利さんです。警察によりますと、ことし7月、久留米市の30代の男性がゆうちょ銀行久留米店の窓口を訪れ、現金450万円を振り込もうとしました。男性は頻繁にスマートフォンで話すなど落ち着かない様子だったことから