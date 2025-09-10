11日（木）のポイントは「不安定な天気」です。秋雨前線が九州北部に停滞するため、急な雨や落雷に注意が必要です。九州北部は、9日夜から10日昼ごろにかけて広い範囲で雨や雷雨となり、局地的に激しく降りました。最低気温は24℃前後、最高気温は30℃前後で、ほぼ平年並みの所が多くなりました。福岡と佐賀は11日、前線や湿った空気の影響で雨が降りやすく、午後は雷を伴い激しく降ることもありそうです。日中の最高気温は30℃前