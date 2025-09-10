◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）スーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が１０日、自身のＳＮＳでＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフとの防衛戦に向け、横浜市の大橋ジムでの練習を打ち上げたと明かした。尚弥は