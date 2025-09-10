加速はマスタング・ダークホース以上モーガン・スーパースポーツの車重は、計測したところガソリン半分で1180kg。これにBMW由来の3.0L直6ターボエンジンの組み合わせだから、間違いなく速い。【画像】歴代最大の革新モーガン・スーパースポーツ競合しそうなスポーツカーはコレ！全129枚ローンチコントロールは備わらないが、2000rpmに回転数を合わせ、ブレーキをリリースすれば鋭い加速を簡単に楽しめる。210km/hまでは、フ