この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、探究舎🦖恐竜イベント情報発信中(@houbou_dinaso)さんの投稿です。皆さんは夏の自由研究に何か思い出はありますか？投稿者は手塚治虫にハマっている小3息子の自由研究を投稿。「魚は手術できるのか」と実際に魚を解剖したり、専門家に聞いたり…。興味深い内容に「面白い」と大人からも反響が寄せられました。 「魚は手術できるのか」小3息子の自