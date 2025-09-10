歴代最大の革新エンジンはBMWの3.0L直6英国の伝統ブランド、モーガンはここ20年で目覚ましく変化した。21世紀が始まった頃、同社のロードスターは正確性に欠ける操縦性と、頼りないブレーキが足を引っ張っていた。2012年のプラス8でも、期待には届いていなかった。【画像】歴代最大の革新モーガン・スーパースポーツ競合しそうなスポーツカーはコレ！全129枚しかし、2020年に新しいアルミニウム製プラットフォームを開発。