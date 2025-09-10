ボートレース平和島のG1「開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は10日最終日の12Rで優勝戦が行われた。東京支部からただ1人、ファイナルに勝ち進んだ斉藤仁（48＝東京）は5コースから全速ターンを敢行。インから逃げた茅原悠紀には届かなかったが、続く2マークで最内を差し伸びた辻栄蔵をさばいて2着に入った。「（3コースの）板橋侑我君が捲り差しに行ったので外を回りました。エンジンの仕上がりは良かった。次はも