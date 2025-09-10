新アトラクションの前でポーズをとるミッフィー＝10日午後、長崎県佐世保市のハウステンボス長崎県佐世保市のハウステンボスは10日、オランダを代表する人気キャラクター「ミッフィー」の絵本やイラストの世界を再現した屋内型の新アトラクションを報道陣に公開した。ミッフィーらのオブジェが飾られた部屋を歩いて回り、音響や映像も駆使した演出により、絵本の中に入り込んだような没入体験が売りだ。12日に開業する。再現し