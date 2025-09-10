「一番の身近な自然です」【写真】南果歩、愛犬に囲まれワンダフルライフ！愛犬と同じ状況3匹の愛犬との共同生活。俳優の南果歩（61）のワンダフルライフは毎日朝7時から始まる。「今の時期お散歩は日陰ばかりですが、平均的に朝7時と夜の涼しくなる時間帯の計2回を心がけています。お散歩コースは毎回決めず、犬が喜ぶものがありそうなところ、例えば草花などの自然がある場所を目指して歩きたい方向に進みます。彼らも臨機応変な