私はミカ（27）。わが家の近くには義実家があります。そこに住んでいる義母（60代）と義祖母（80代）が「人を呼ぶときに物や手を叩いて呼ぶ」動作がどうしても気になり、なるべく疎遠気味にしていました。しかし息子のユウダイが生まれると、わが家に来る回数も、義実家に呼ばれる回数も一緒に過ごす回数も自然と増えてしまい……。義母も義祖母も、その動作以外はとてもいい人たちなので、どうしたものかと考えています。ユウダイ